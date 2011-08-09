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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 17:32 BJT

〔欧洲债市〕德国五年期信用违约互换报价首次超过英国同档CDS--Markit

路透伦敦8月9日电---Markit数据显示,德国五年期信用违约互换(CDS)周二最新报83基点,高于英国同档CDS的80基点,为历来首次超过英国同档CDS.(完)

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