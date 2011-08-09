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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 17:26 BJT

〔中国新债〕南方电网周三将发行50亿元超短融,期限六个月

路透上海8月9日电---中国南方电网公司周二公告称,将于周三(10日)簿记建档发行50亿元人民币

超短期融资券(SCP),期限六个月.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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南方电网 200 50 6 8/10簿记建档 建设银行 AAA 8/11 8/12

中金公司

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴

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