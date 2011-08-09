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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 17:24 BJT

〔新债招标〕内蒙古伊泰集团45亿元五年期中票票面利率6.19%--路透数据

路透北京8月9日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国内蒙古伊泰集团有限公司周二簿记

建档的45亿元人民币五年期中期票据,票面利率为6.19%.

内蒙古伊泰集团旗下有上市公司伊泰B股(900948.SS).

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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内蒙古伊泰集团 45 45 5 *6.19% 中国银行 AA+ 8/11 8/12

=============================================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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