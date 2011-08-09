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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 17:35 BJT

〔日本经济〕美国FOMC公布政策决议後,需要灵活采取行动

路透东京8月9日电---日本财务大臣野田佳彦周二称:

* 希望继续密切监控汇市波动

* 将在汇率问题上与G7国家展开恰当合作

* G7国家将密切监控股市

* 在美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布政策决议後,需要灵活采取行动

* 在FOMC决议後,必要时将与日本央行密切合作

* 当被问及美元兑日圆汇率时称,将密切关注市场(完)

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