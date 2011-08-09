〔全球金市〕现货金和美国期金价格均创纪录新高

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
路透伦敦8月9日电---现货金XAU=周二日内劲扬3.4%至纪录高位每盎司1,775.29美元,受美国评级遭降後的经济增长前景担忧推动.
美国8月期金合约GCv1触及纪录高位每盎司1,782.50美元.
以欧元计价的现货金XAUEUR=4和以英镑计价的现货金XAUGBP=R亦双双触及纪录高位,分别报每盎司1,250.93欧元和1,088.44英镑.(完)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。