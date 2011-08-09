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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 17:39 BJT

〔全球金市〕现货金和美国期金价格均创纪录新高

路透伦敦8月9日电---现货金XAU=周二日内劲扬3.4%至纪录高位每盎司1,775.29美元,受美国评级遭降後的经济增长前景担忧推动.

美国8月期金合约GCv1触及纪录高位每盎司1,782.50美元.

以欧元计价的现货金XAUEUR=4和以英镑计价的现货金XAUGBP=R亦双双触及纪录高位,分别报每盎司1,250.93欧元和1,088.44英镑.(完)

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