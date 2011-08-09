〔全球金市〕现货金和美国期金价格均创纪录新高

美国8月期金合约GCv1触及纪录高位每盎司1,782.50美元.

以欧元计价的现货金XAUEUR=4和以英镑计价的现货金XAUGBP=R亦双双触及纪录高位,分别报每盎司1,250.93欧元和1,088.44英镑.(完)