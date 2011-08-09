版本:
中国
债券 | 2011年 8月 9日 星期二 17:34 BJT

〔标题新闻〕希腊标售8.125亿欧元六个月期国库券,得标利率降至4.85%而投标倍数升至3.06

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nATH006306]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐