〔中国基金〕诺安收益不动产QDII基金获批,将投资于海外REITs产品

路透上海8月9日电---中国诺安基金管理公司相关人士周二表示,其创新产品--诺安收益不动产基金已于今日获批,预计本月可以启动发行.这将是国内首只收益型不动产基金,主要透过合格境内机构投资者(QDII)机制投资于海外房地产信托基金(REITs).

公司人士指出,诺安收益不动产基金打通了一条全新的不动产投资渠道,其瞄准了海外商业地产及收益型不动产,主要投资美国、澳大利亚、英国、法国、加拿大、新加坡以及香港等发达国家及地区的REITs,通过"固定租金+地产溢价"双盈利模式获得长期稳定增长的投资收益.

公司人士介绍称,其投资的REITs产品是由专门投资机构进行房地产投资经营管理,并和商户签订长期稳定增长的租约,以租金等固定收入形式回报投资者的信托基金.诺安基金可以投资于如医院、养老院、写字楼、购物中心、租赁式公寓等各不动产业态类型.这种投资标的年均回报率保持了相当稳定的增长,具有天然的抗通胀优势.

诺安基金公司近阶段创新举措不少.例如今年初成立的国内首只黄金基金--诺安全球黄金基金,刚一推出就受到投资者欢迎,首发规模约32亿元人民币(近5亿美元).至7月底,其累计净值增长率超过13%,成为今年表现最好的基金.

位于深圳的诺安基金成立于2003年12月,由中国对外经贸信托公司、深圳捷隆投资和北京中关村科学城建设股份公司三方共同组建,目前公司管理着16只基金,管理资产总规模约500亿.(完)