港报社评：选举活动必有褒贬，政府执法不应过严--信报2月6日

社交网站愈来愈重要，尤其是中文译作脸书的Facebook，更加拥有无远弗届的威力，于是乎，面对群众的选举活动无不将脸书视作兵家必争之地，以「赞好」或「嬲猪」的多寡来判断某个拉票动作的受欢迎程度。特首选战四位参选者之中，曾俊华、胡国兴和叶刘淑仪皆先后开设脸书专页，林郑月娥本来不好此道，但套用国父孙中山先生的名言「世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌逆之则亡」，这位前政务司司长近日也不得不顺应潮流「趁墟」般投入社交网站，面对面与广大网民直接沟通，哪怕操作者其实是一般称作「小编」的代理人。