(重温稿)《中国新债预测》30年续发国债收益率预测均值4.58%,CPI高企抑参与热情

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
* 招标品种: 财政部2011年第16期30年续发债
* 招标金额: 280亿元人民币
* 招标时间: 周三(8月10日)9:30-10:30
* 受访人数: 8位(银行、券商、保险)
* 预测区间: 4.50%-4.65%
* 预测均值: 4.58%(按各家机构预测值平均)
路透上海8月9日电---中国财政部周三将招标发行2011年第16期30年续发债.路透调查显示,虽全球经济动荡,但国内7月居民消费价格指数(CPI)涨幅仍创37个月新高,加息周期尚难逆转,料机构对长期债热情一般,中标收益率或接近二级市场水平,预测均值为4.58%.
交易员并认为,该期债期限偏长,将压制交易型机构参与,保险等配置型机构可能是投标主力.
"这个债需求小,基本上就是几家大的保险(公司)拿,他们也不太会低投的."上海一券商交易员称.
该交易员并表示,通胀压力居高不下,宏观调控难言放松,长期品种仍蕴含较高的利率风险,再加上流动性较弱,交易型机构参与热情寥寥;但全球经济动荡,近期资金面转宽,或可吸引保险等部分配置型机构参与,预计该期债的需求总体一般,中标收益率将落在二级市场水平附近.
中国国家统计局周二公布,7月CPI同比涨6.5%,创37个月新高,显示尽管面临全球市场动荡的压力,中国宏观调控将难言放松,调利率抗通胀仍是市场共识.[ID:nCN1876575]
中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,30年期固息国债最新收益率为4.5770%.
财政部于6月22日招标发行的今年第16期国债CN110016=CFXS期限30年,当期发行规模300亿元,票面利率4.50%,每半年付息一次.6月23日开始发行并计息,6月29日起上市交易.[ID:nCN1114294]
该期续发国债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员不进行追加投标.
该期债的招标时间为8月10日上午9:30-10:30,8月11日开始续发行,8月15日续发行结束,续发行部分从8月17日起与原发行部分合并上市交易.(完)
--发稿 刘昕/曲伟治; 审校 丁淑琴
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
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