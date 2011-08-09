〔中国行业〕航空装备等装备制造业重点方向发展规划将于年内发布--新华

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
路透新加坡2月6日 - 油价周一小幅上涨，因担心美国对伊朗的新制裁可能扩大从而开始影响原油供应，不过美国产量上升的迹象抑制油市涨势。
路透北京8月9日电---新华报导称,中国高端装备制造业重点发展和培育的航空装备等五个重点方向的规划已编制完成,计划于今年内全部发布.
刊登在新华网周二的报导称,除了航空装备,高端装备制造业的重点方向还包括卫星及其应用产业、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备.
"目前,五个重点方向的规划已经编制完成,正在徵求各方意见,计划于今年内全部发布."报导援引工信部称.
装备制造业是为国民经济各行业和国防科技工业提供技术装备的战略性、基础性产业.
2010年10月,中国国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,明确将高端装备制造业作为当前国家重点发展和培育的战略性新兴产业七大重点领域之一,同时明确高端装备制造业要重点发展和培育的五个重点方向.
"十一五"(2011-2015年)期间,装备(机械)工业的产业规模持续快速增长,装备产业规模跃居世界首位.2010年年全行业工业增加值占全国国内生产总值(GDP)的比重超过9%,占全部工业的19.35%.(完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
路透新加坡2月6日 - 油价周一小幅上涨，因担心美国对伊朗的新制裁可能扩大从而开始影响原油供应，不过美国产量上升的迹象抑制油市涨势。
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
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