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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 17:53 BJT

〔中国行业〕航空装备等装备制造业重点方向发展规划将于年内发布--新华

路透北京8月9日电---新华报导称,中国高端装备制造业重点发展和培育的航空装备等五个重点方向的规划已编制完成,计划于今年内全部发布.

刊登在新华网周二的报导称,除了航空装备,高端装备制造业的重点方向还包括卫星及其应用产业、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备.

"目前,五个重点方向的规划已经编制完成,正在徵求各方意见,计划于今年内全部发布."报导援引工信部称.

装备制造业是为国民经济各行业和国防科技工业提供技术装备的战略性、基础性产业.

2010年10月,中国国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,明确将高端装备制造业作为当前国家重点发展和培育的战略性新兴产业七大重点领域之一,同时明确高端装备制造业要重点发展和培育的五个重点方向.

"十一五"(2011-2015年)期间,装备(机械)工业的产业规模持续快速增长,装备产业规模跃居世界首位.2010年年全行业工业增加值占全国国内生产总值(GDP)的比重超过9%,占全部工业的19.35%.(完)

--发稿 李文科; 审校 黄凯

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