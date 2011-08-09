《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月9日

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
路透新加坡2月6日 - 油价周一小幅上涨，因担心美国对伊朗的新制裁可能扩大从而开始影响原油供应，不过美国产量上升的迹象抑制油市涨势。
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*南方电网 200 50 6 8/10簿记建档 建设银行 AAA 8/11 8/12
中金公司
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国家电网 600 农行及中行等
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中国联通 300 工行及农行等
(0762.HK)
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中石油集团 1,000 工行及农行等
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中国石化 300 工行及农行等
(600028.SS)(0386.HK)
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*厦门钨业 16 5 12 8/12簿记建档 中信银行 AA 8/16 8/17
(600549.SS) (中债信用增进担保)
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*亨通集团 9 5 12 8/12簿记建档 中信银行 AA- 8/16 8/17
上海银行
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广东核电集团 80 30 12 8/11簿记建档 农业银行 AAA 8/15 8/16
进出口行
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华电国际 20 20 12 8/11簿记建档 工商银行 AAA 8/12 8/15
(600027.SS)
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江苏凤凰 5 5 12 8/11簿记建档 北京银行 AA+ 8/12 8/15
出版传媒集团
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山西三维 8 4 12 8/11簿记建档 兴业银行 A+ 8/12 8/15
(000755.SZ) 恒丰银行
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金城集团 6 3 12 8/11簿记建档 交通银行 A+ 8/12 8/15
上海银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*金晶科技 4 3 8/12簿记建档 建设银行 AA- 8/15 8/16
(600586.SS)
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*青岛前湾 13 2 3 8/12簿记建档 交通银行 AA+ 8/15 8/16
集装箱码头
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南方航空集团 50 10 5 8/10簿记建档 光大银行 AAA 8/11 8/12
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江苏华东有色 6 3 5 8/15簿记建档 交通银行 AA 8/17 8/18
南京银行
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中煤能源 150 5 -- 工商银行 -- -- --
(1898.HK)(601898.SS) 中金公司
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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成都市中小企业1.8 1.8 3 8/10簿记建档 渤海银行 AAA 8/11 8/12
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注:*代表新增.(完)
--整理 曹巍浩; 审校 丁淑琴
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
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《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
路透新加坡2月6日 - 油价周一小幅上涨，因担心美国对伊朗的新制裁可能扩大从而开始影响原油供应，不过美国产量上升的迹象抑制油市涨势。
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
社交网站愈来愈重要，尤其是中文译作脸书的Facebook，更加拥有无远弗届的威力，于是乎，面对群众的选举活动无不将脸书视作兵家必争之地，以「赞好」或「嬲猪」的多寡来判断某个拉票动作的受欢迎程度。特首选战四位参选者之中，曾俊华、胡国兴和叶刘淑仪皆先后开设脸书专页，林郑月娥本来不好此道，但套用国父孙中山先生的名言「世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌逆之则亡」，这位前政务司司长近日也不得不顺应潮流「趁墟」般投入社交网站，面对面与广大网民直接沟通，哪怕操作者其实是一般称作「小编」的代理人。