《外汇动态》俄罗斯卢布兑欧元-美元篮子货币创纪录最大单日跌幅

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
路透新加坡2月6日 - 油价周一小幅上涨，因担心美国对伊朗的新制裁可能扩大从而开始影响原油供应，不过美国产量上升的迹象抑制油市涨势。
0911GMT---俄罗斯卢布周二下跌,兑欧元-美元篮子货币RUS=MCX目前录得2005年2月篮子货币推出以来的最大单日跌幅.
受全球看空人气打压,卢布兑欧元-美元篮子货币在莫斯科银行间外汇交易所(MICEX)一度最多下跌3.04%至35.51,为2010年12月中旬以来最低位,在短短八个交易日内,尽数抹去受油价涨势推动,耗时八个月才录得的涨幅.
但交易员表示,俄罗斯央行一天动用约1.5亿美元干预汇价,将限制卢布进一步走跌,不过,在2008年市场崩跌後,卢比持续贬值这点值得大家记住.
"目前的状况有点像是2008年走势的快进版本,"荷兰商业银行(ING bank)驻莫斯科的一位交易员表示.(完)
--编译 白云;审校 王丽鑫
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路透新加坡2月6日 - 油价周一小幅上涨，因担心美国对伊朗的新制裁可能扩大从而开始影响原油供应，不过美国产量上升的迹象抑制油市涨势。
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
社交网站愈来愈重要，尤其是中文译作脸书的Facebook，更加拥有无远弗届的威力，于是乎，面对群众的选举活动无不将脸书视作兵家必争之地，以「赞好」或「嬲猪」的多寡来判断某个拉票动作的受欢迎程度。特首选战四位参选者之中，曾俊华、胡国兴和叶刘淑仪皆先后开设脸书专页，林郑月娥本来不好此道，但套用国父孙中山先生的名言「世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌逆之则亡」，这位前政务司司长近日也不得不顺应潮流「趁墟」般投入社交网站，面对面与广大网民直接沟通，哪怕操作者其实是一般称作「小编」的代理人。