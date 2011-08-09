版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 18:28 BJT

《外汇动态》俄罗斯卢布兑欧元-美元篮子货币创纪录最大单日跌幅

0911GMT---俄罗斯卢布周二下跌,兑欧元-美元篮子货币RUS=MCX目前录得2005年2月篮子货币推出以来的最大单日跌幅.

受全球看空人气打压,卢布兑欧元-美元篮子货币在莫斯科银行间外汇交易所(MICEX)一度最多下跌3.04%至35.51,为2010年12月中旬以来最低位,在短短八个交易日内,尽数抹去受油价涨势推动,耗时八个月才录得的涨幅.

但交易员表示,俄罗斯央行一天动用约1.5亿美元干预汇价,将限制卢布进一步走跌,不过,在2008年市场崩跌後,卢比持续贬值这点值得大家记住.

"目前的状况有点像是2008年走势的快进版本,"荷兰商业银行(ING bank)驻莫斯科的一位交易员表示.(完)

--编译 白云;审校 王丽鑫

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐