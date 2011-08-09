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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 17:57 BJT

〔中港股市〕港股创2008年金融危机以来最大单日跌幅,沪市几近收平

路透香港/上海8月9日电---香港股市周二暴跌,创2008年金融危机爆发以来最大单日跌幅,共同基金抛售景气循环类股,打压恒生指数.HSI大跌5.7%,至2010年6月以来最低位.

港股投资者午盘回补部分空头仓位,令股市缩减跌幅,美国联邦储备理事会(FED,美联储)政策委员会将在今日稍晚召开会议.不过,欧洲市场遭遇新一轮抛压,表明股市人气或将进一步恶化.

"有关政府基金在韩国、台湾和澳洲买入股票的传言支撑市场.这些股市的股指大多被深度超卖,"Louis Capital Markets驻香港主管Tom Kaan称.

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