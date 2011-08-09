一货机俄远东坠毁,11人死--俄新社

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
路透新加坡2月6日 - 油价周一小幅上涨，因担心美国对伊朗的新制裁可能扩大从而开始影响原油供应，不过美国产量上升的迹象抑制油市涨势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月9日电---俄新社援引交通部门官员的话称，一架货机周二在雷达屏幕上消失後，在俄罗斯远东地区科雷马(Kolyma)坠毁，造成11人死亡。
这架安托诺夫12(Antonov-12)货机当时在飞往楚科塔(Chukotka)地区途中，在准备进行紧急迫降时，与空管部门失去联系。
搜救人员周二稍早已前往搜寻货机和机上人员。（完）
--编译：黎黎 发稿：程芳
路透新加坡2月6日 - 油价周一小幅上涨，因担心美国对伊朗的新制裁可能扩大从而开始影响原油供应，不过美国产量上升的迹象抑制油市涨势。
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