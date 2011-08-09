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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 18:05 BJT

〔标题新闻〕匈牙利五年期CDS触及2009年4月以来高位,俄罗斯同档CDS为2010年6月以来最高

注:信用违约互换(CDS)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E7J90KB]

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