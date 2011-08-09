《每日盘後综述》中国股市汇市大逆转成亚洲中流砥柱,政策面预期趋暖

* 全球再陷衰退的恐慌情绪纾缓

* 中国股市逆转跌势,人民币收创新高

* CPI出炉後市场憧憬紧缩政策暂缓出台

* 外围不确定性仍大,投资者心态较脆弱

作者 钟华

路透北京8月9日电---美国失去最高评级後环球市场崩盘,中国市场亦未逃过一劫.但随着亚洲市场的恐慌情绪纾缓,已经市场对紧缩政策暂缓的预期,扶助中国股市和汇市上演盘中大逆转,在哀鸿一地的亚洲成为中流砥柱.

中国公布7月通胀创37个月新高,而工业和投资增速数据回落,央行紧缩政策调整时点可能推迟,给股市午盘走强提供支撑.不过外围市场不确定较大,投资者心态较为脆弱,後市仍可能反复.

中国国际经济交流中心研究员王军就称,尽管CPI再创新高,但央行并未立即加息,主要是考虑到上周末标普调降美国评级,全球金融市场出现"黑色星期一",使外围因素变得更不确定,也加剧了国内宏观调控的难度.

亚洲股市周二普遍大跌.香港恒生指数.HSI收跌5.66%;日本日经指数.N225收低1.68%,韩国股市.KS11续跌3.64%.而中国A股沪综指.SSEC几近收平于上日,表现较好.

中国农业银行总行战略规划部付兵涛指出,考虑到美国主权评级被下调引发金融市场的剧烈波动,中国宏观政策可能更加慎重,近期中国可能不会加息,因加息将引发利差进一步加大,从而导致的热钱流入压力.

中国数据出炉後,分析师普遍认为,中国物价指数或将自8月逐步回落,欧美经济成长前景黯淡,三年前金融危机若隐若现,中国央行紧缩政策调整时点可能推迟,料政策稳健性会增强.[ID:nCN1885959]

**股市、汇市先抑後扬**

全球经济再陷衰退的忧虑引发美股暴跌,中国股市沪综指.SSEC周二亦一度重挫3.5%,但CPI涨幅触顶预期为货币政策转向提供空间,地产龙头中报业绩向好,亦助大盘缩减跌幅.

沪综指收报2,526.070点,微跌0.747点或0.03%,盘间一度触及2,437.681低位.昨日该股指收挫至逾一年来新低.

联讯证券分析师曹卫东表示,地产股近一年来维持低位震荡,但目前龙头股的中报业绩良好,因而能够支持股价.同时,由于欧美债务危机有进一步蔓延的可能,部分投资者预期政策或将从投资角度微调,从而短期看好地产股.

在周边市场货币因避险资金流出而普遍下跌之际,人民币兑美元CNY=CFXS则先跌後涨,收盘创出汇改以来新高.

"今天股市、汇市先抑後扬,债市、金市的价格先涨後抑,背後的逻辑都是一致的,可能是投资者的恐慌情绪有所纾缓."北京一大行交易员称.

全球再滑入衰退忧虑一度推动投资者大举买入美元避险,但此後投资者恐慌情绪有所纾缓,国际欧元颓势有所扭转,加上客盘对人民币的需求,亦令人民币获得支撑.[ID:nCN1887227]

交易员并表示,当前国际汇市波动较大,投资者心态比较脆弱,境内人民币汇价走势需要观察国际汇市的最新动向来判断.

"下午人民币有所走强,客盘对人民币有些需求,...也有境外盘的配合,欧元涨起来了.澳元也在大幅反弹."北京一银行交易员称.

此外,北京时间16:38,香港离岸市场NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报6.4000/50元,上日尾盘报价为6.3770元;离岸市场人民币兑美元即期CNH=报6.4350/80元,上日尾盘为6.4280元.

**债市盘中波动较多,黄金续创新高**

与此同时,投资者早盘则在进入债市避险,推动中国银行间债市现券收益率延续跌势,但因国内外经济形势复杂及政策分析较大,致使盘中波动较多.

交易员表示,今日公布的宏观经济数据等显示,国内外经济形势复杂,市场对政策面预期产生分歧.加之央行进行大额正回购所带来的资金面不确定性,今日现券走势波动较多.[ID:nCN1887399]

"现券收益率今天上午下去,下午稍早上去,现在(工业增加值数据公布後)又下来了."上海一大型银行交易员称,"比如五年国债110014,两点多钟的时候(收益率)还是3.85%,现在又3.82%左右了."

剩馀期限近五年的国债110014周二最後一笔双边报价tCN110014=CFXM为3.86/3.79%,较上日尾盘的3.895/3.83%下跌,盘中最低曾探到3.79%/3.71%.

相对中国债市走向所经历的波折,金市依然是当前避险情绪为主基调的情况下,投资者的一大好去处,金价总体为今日一大赢家.

国际现货金XAU=一度触及每盎司1,778.29美元的纪录新高,而上海金交所主要现货金品种99.95金XAU9995=SGEX大涨9.00元,报361元.而期金主要合约SHAUZ1收报362.46元,涨9.09元.

但大宗商品仍在全线下跌,因经济下滑将影响需求.沪铜主力10月合约SCFV1收报65,960元,跌1,660元;国内主要大豆期货合约DSAK2收报4,485元,下跌56元.(完)