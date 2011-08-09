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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 18:14 BJT

〔亚洲橡胶〕8月9日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月9日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

8月 349.8 89 354.0 15

9月 354.0 158 355.5 21

10月 353.6 235 356.0 25

11月 352.7 372 354.5 114

12月 353.7 2425 355.6 241

1月 355.5 10984 357.4 1180

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 白云;审校 艾茂林

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