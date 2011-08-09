〔亚洲橡胶〕8月9日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
路透新加坡2月6日 - 油价周一小幅上涨，因担心美国对伊朗的新制裁可能扩大从而开始影响原油供应，不过美国产量上升的迹象抑制油市涨势。
路透8月9日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
8月 349.8 89 354.0 15
9月 354.0 158 355.5 21
10月 353.6 235 356.0 25
11月 352.7 372 354.5 114
12月 353.7 2425 355.6 241
1月 355.5 10984 357.4 1180
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 白云;审校 艾茂林
路透新加坡2月6日 - 油价周一小幅上涨，因担心美国对伊朗的新制裁可能扩大从而开始影响原油供应，不过美国产量上升的迹象抑制油市涨势。
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