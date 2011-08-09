〔欧元债市〕欧洲央行正在二级市场买入意大利和西班牙公债--交易商

路透伦敦8月9日电---交易商表示,欧洲央行周二继续在二级市场买入意大利和西班牙公债,以期将两国借贷成本拉低至更可持续的水平.

意大利10年期公债收益率(殖利率)IT10YT=TWEB最新报5.13%,日内下跌20个基点,西班牙同档公债ES10YT=TWEB收益率下跌18个基点,至5.03%.

"我们已看到(来自欧洲央行的)询价,并已同其进行了交易,"一位交易商表示.

另一名交易商称,在意大利和西班牙债券之间,欧洲央行的重点更偏向于前者.(完)