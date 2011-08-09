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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 18:42 BJT

〔OPEC月报〕下调今年全球原油需求增长预估,因经济疲软

路透伦敦8月9日电---石油输出国组织(OPEC)周二公布月报称:

* 将2011年全球原油日需求增长预估下调15万桶至121万桶,称经济疲软是原因--月报

* 经济忧虑和油价高企已经削弱了经济合作暨发展组织(OECD)国家的需求

* 7月原油日产量增长40.5万桶至3,007万桶,沙特日产量升至975万桶

* 更加警惕地监控市场,因经济阴云罩顶

* 维持2011年全球对其原油需求预估不变,将2012年对其原油日需求预估下调10万桶至3,022万桶.(完)

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