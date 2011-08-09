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债券 | 2011年 8月 9日 星期二 18:43 BJT

〔伦敦美债〕价格在欧洲时段缩窄跌幅,静候美联储会议

路透伦敦8月9日电---美国公债周二在欧洲市场交易动荡但缩窄跌幅,因股市恢复跌势和投资者等候美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议,美联储面临采取行动安抚金融市场的压力上升.

但分析师认为,在今天稍晚召开的美联储政策会议上不大可能传出实施第三轮量化宽松政策的消息,如果美联储显然对此没有作答,市场恐将感到失望.

投资者抛售股票和寻求买入公债作为避风港,周五标准普尔调降美国的AAA信用评级,导致担忧美国经济和全球成长前景的情绪升温.

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