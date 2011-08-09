〔伦敦美债〕价格在欧洲时段缩窄跌幅,静候美联储会议

《中国国债发行日程表》--2月6日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
路透伦敦8月9日电---美国公债周二在欧洲市场交易动荡但缩窄跌幅,因股市恢复跌势和投资者等候美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议,美联储面临采取行动安抚金融市场的压力上升.
但分析师认为,在今天稍晚召开的美联储政策会议上不大可能传出实施第三轮量化宽松政策的消息,如果美联储显然对此没有作答,市场恐将感到失望.
投资者抛售股票和寻求买入公债作为避风港,周五标准普尔调降美国的AAA信用评级,导致担忧美国经济和全球成长前景的情绪升温.
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
路透上海2月6日 - 中国齐鲁银行、洛阳银行等机构公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有321家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模137,034亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/06/2017 13周和26周期国库券 02/02/2017 02/09/2017 02/07/2017 四周期国库券 02/06/2017 02/09/2017 02/07/2017 三年期公债 02/01/2017 02/15/2017 02/08/2017 10年期公债 02/01/2017 02/15/2017