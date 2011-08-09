修正:〔全球经济〕中国国务院称有关国家应采取负责任的货币政策,控制财政赤字

(更正:内文首段"周三"有误,应为"周二".)

路透北京8月9日电---中国国务院周二召开常务会议称,有关国家应采取负责任的财政货币政策,减少财政赤字,妥善处理债务问题,保持市场投资安全和市场运行,维护全球投资者的信心.

会议还称,当前世界金融市场出现急剧动荡,世界经济出现不确定性不稳定性增加;国际社会要加强宏观经济政策沟通和协调,推动世界经济强劲、持续、平衡增长.

会议并指出,今年以来,中国经济继续保持良好态势,宏观调控的积极效应正在显现,中国要保持宏观经济政策的连续性,稳定性,提高政策的针对性,确实保持宏观的平稳较快增长.

会议还称,要处理好经济平稳发展和经济结构调整,管理通胀预期三者的关系.努力把物价涨幅降下来,继续保持经济平稳较快增长,继续采取综合措施,维护中国经济金融安全.(完)