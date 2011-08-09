修正:〔全球经济〕中国国务院称有关国家应采取负责任的货币政策,控制财政赤字

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
(更正:内文首段"周三"有误,应为"周二".)
路透北京8月9日电---中国国务院周二召开常务会议称,有关国家应采取负责任的财政货币政策,减少财政赤字,妥善处理债务问题,保持市场投资安全和市场运行,维护全球投资者的信心.
会议还称,当前世界金融市场出现急剧动荡,世界经济出现不确定性不稳定性增加;国际社会要加强宏观经济政策沟通和协调,推动世界经济强劲、持续、平衡增长.
会议并指出,今年以来,中国经济继续保持良好态势,宏观调控的积极效应正在显现,中国要保持宏观经济政策的连续性,稳定性,提高政策的针对性,确实保持宏观的平稳较快增长.
会议还称,要处理好经济平稳发展和经济结构调整,管理通胀预期三者的关系.努力把物价涨幅降下来,继续保持经济平稳较快增长,继续采取综合措施,维护中国经济金融安全.(完)
--发稿 钟华; 审校 黄凯
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
--枫叶教育 宣布，通过以发行新股支付代价方式收购海南省私立学校海南国科园实验学校47.5%股权，涉资近9,000万港元。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7