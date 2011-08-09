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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 19:05 BJT

〔东南亚股市〕一度收窄跌幅但终场再次重挫,受欧美债务问题冲击

路透8月9日电---周二东南亚股市挫跌,商品类股票和银行股跌幅最大,因外国和本地投资者担忧全球经济大幅放缓,而在今年表现最佳的股市中抛售.

多数股市收复稍早跌幅,但随後再次展开跌势.政府基金入场帮助股市缩减跌幅,但投资者大多保持审慎,因其等待美国和欧元区债务危机的动态.

稍早印尼股市.JKSE暴跌6.7%,马来西亚股市.JKSE和菲律宾股市.PSI重挫4.9%.泰国股市.SETI大跌4%,越南股市.VNI挫跌2.7%.

在多数股市进入超卖区间後,买盘入场.据路透数据,这些股市的14日相对强弱指标(RSI)跌破30.

不过,人气负面,买盘支撑不能维持.

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