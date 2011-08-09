〔东南亚股市〕一度收窄跌幅但终场再次重挫,受欧美债务问题冲击

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
路透新加坡2月6日 - 油价周一小幅上涨，因担心美国对伊朗的新制裁可能扩大从而开始影响原油供应，不过美国产量上升的迹象抑制油市涨势。
路透8月9日电---周二东南亚股市挫跌,商品类股票和银行股跌幅最大,因外国和本地投资者担忧全球经济大幅放缓,而在今年表现最佳的股市中抛售.
多数股市收复稍早跌幅,但随後再次展开跌势.政府基金入场帮助股市缩减跌幅,但投资者大多保持审慎,因其等待美国和欧元区债务危机的动态.
稍早印尼股市.JKSE暴跌6.7%,马来西亚股市.JKSE和菲律宾股市.PSI重挫4.9%.泰国股市.SETI大跌4%,越南股市.VNI挫跌2.7%.
在多数股市进入超卖区间後,买盘入场.据路透数据,这些股市的14日相对强弱指标(RSI)跌破30.
不过,人气负面,买盘支撑不能维持.
路透新加坡2月6日 - 油价周一小幅上涨，因担心美国对伊朗的新制裁可能扩大从而开始影响原油供应，不过美国产量上升的迹象抑制油市涨势。
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
社交网站愈来愈重要，尤其是中文译作脸书的Facebook，更加拥有无远弗届的威力，于是乎，面对群众的选举活动无不将脸书视作兵家必争之地，以「赞好」或「嬲猪」的多寡来判断某个拉票动作的受欢迎程度。特首选战四位参选者之中，曾俊华、胡国兴和叶刘淑仪皆先后开设脸书专页，林郑月娥本来不好此道，但套用国父孙中山先生的名言「世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌逆之则亡」，这位前政务司司长近日也不得不顺应潮流「趁墟」般投入社交网站，面对面与广大网民直接沟通，哪怕操作者其实是一般称作「小编」的代理人。