版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 19:17 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货创九个月新低,因全球市场人气低迷

路透吉隆坡8月9日电---马来西亚棕榈油期货周二触及九个月新低,因在美国评级被下调持续施压金融市场之际,对于全球经济放缓的担忧迫近.

全球股市周二大幅走低,为连续第十日下滑,自5月初以来以下跌20%.金价再创纪录高位,因投资者继续抛售风险资产.

一位在吉隆坡的外国经纪商的交易员说:"棕榈油期货追随亚洲股市的跌势,在全球经济不确定性罩顶的背景下,亚洲股市下跌3-6%."

"在下午交易时段,欧洲股市开高,但之後再度下滑,对棕榈油构成了压力,"他说.

指标10月棕榈油期约KPOc3收跌2.5%至每吨2,920马币,盘中一度触及2,917马币,为去年10月末以来最低.

总成交量为35,313口.

--编译 王洋;审校 田建华

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐