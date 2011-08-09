修正:〔全球经济〕中国国务院称有关国家应采取负责任的货币政策,控制财政赤字(更新版)

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
(更正:内文首段"周三"有误,应为"周二")(新增更多背景)
* 有关国家应采取负责任的财政货币政策,减少财政赤字
* 国际社会要加强宏观经济政策沟通和协调
* 中国努力把物价涨幅降下来,维护中国经济金融安全
路透北京8月9日电---中国国务院周二召开常务会议称,有关国家应采取负责任的财政货币政策,减少财政赤字,妥善处理债务问题,保持市场投资安全和市场运行,维护全球投资者的信心.
会议还称,当前世界金融市场出现急剧动荡,世界经济出现不确定性不稳定性增加;国际社会要加强宏观经济政策沟通和协调,推动世界经济强劲、持续、平衡增长.
国际评级机构--标准普尔上周五将美国长期债信评级调降一个级距,至AA+.此消息导致环球股市和大宗商品市场周一暴跌,周二亚洲市场出现企稳迹象.[ID:nCN1880839]
国务院会议指出,今年以来,中国经济继续保持良好态势,宏观调控的积极效应正在显现,中国要保持宏观经济政策的连续性,稳定性,提高政策的针对性,确实保持宏观的平稳较快增长.
会议还称,要处理好经济平稳发展和经济结构调整,管理通胀预期三者的关系.努力把物价涨幅降下来,继续保持经济平稳较快增长,继续采取综合措施,维护中国经济金融安全.
中国稍早公布7月通胀增幅创下37个月新高,工业增加值及投资增速则平稳放缓.分析师认为,中国物价指数或将自8月逐步回落.
中国央行自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率.市场预期央行紧缩政策可能暂缓,扶助中国股市和汇市上演盘中大逆转.[ID:nCN1887677](完)
--发稿 钟华; 审校 黄凯
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7