欧洲已公布经济指标--2011/8/9

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第二季 +0.2-@-p +0.5-@-f +0.7-@-p
德国 第一季 +1.5-@-r +0.4-@-f +5.2-r
法国 第一季 +0.9-r +0.3-r --
意大利 第一季 +0.1-f +0.1-f +1.0-f
消费者物价指数(CPI):
英国 6月 -0.1 +0.2 +4.2
德国 6月 +0.4-p +0.1-f +2.4-p
法国(HICP) 6月 +0.1 +0.1 +2.3
意大利(HICP) 6月 -1.7-p +0.1-f +2.1-p
生产者物价指数(PPI):
英国 7月 +0.2 +0.1-r +5.9
德国 6月 +0.1 持平 +5.6
法国 6月 -0.1 -0.5 +6.1
意大利 6月 +0.1 -0.1 +4.3
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 6月 4.7-@ 4.7-@-r
德国 7月 7.0-u 7.0-@
法国 第一季 9.7-@ 9.7-@
意大利 6月 8.0-@ 8.1-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)
--编译 王洋;审校 田建华
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路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
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