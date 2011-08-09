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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 19:39 BJT

欧洲已公布经济指标--2011/8/9

国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)

国内生产总值(GDP):

英国 第二季　 +0.2-@-p +0.5-@-f +0.7-@-p

德国 第一季　 +1.5-@-r +0.4-@-f +5.2-r

法国 第一季 +0.9-r +0.3-r --

意大利 第一季　 +0.1-f +0.1-f +1.0-f

消费者物价指数(CPI):

英国 6月 -0.1 +0.2 +4.2

德国 6月 +0.4-p +0.1-f +2.4-p

法国(HICP) 6月 +0.1 +0.1 +2.3

意大利(HICP) 6月 -1.7-p +0.1-f +2.1-p

生产者物价指数(PPI):

英国 7月 +0.2 +0.1-r +5.9

德国 6月 +0.1 持平 +5.6

法国 6月 -0.1 -0.5 +6.1

意大利 6月 　 +0.1 -0.1 +4.3

失业率: 当月(季)% 上月(季)%

英国 6月　　 4.7-@ 4.7-@-r

德国 7月 7.0-u 7.0-@

法国 第一季 9.7-@ 9.7-@

意大利 6月 8.0-@ 8.1-@

(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)

--编译 王洋;审校 田建华

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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