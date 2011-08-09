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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 19:51 BJT

〔表格〕8月6日止当周美国连锁店销售较前周下滑0.5%--ICSC/高盛

路透8月9日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,8月6日止当周美国连锁店销售较前周下滑0.5%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

8月 6日 532.8 3.6 -0.5

7月30日 535.4 4.0 -0.3

7月23日 537.1 4.2 0.3

7月16日 535.4 4.5 0.4(完)

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--编译 王洋;审校 田建华

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