〔表格〕美国第二季非农生产率环比年率初值下滑0.3%,预估为下滑0.8%

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
路透8月9日电---美国劳工部周二宣布:
* 美国第二季非农业生产率环比年率初值为下滑0.3%(预估为下滑0.8%)
* 第二季非农单位劳工成本初值为上升2.2%(预估为上升2.3%),第一季修正後为上升4.8%(前值为上升0.7%)
* 第一季非农业生产率环比年率修正後为下滑0.6%(前值为上升1.8%)
环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
以下为详细数据(经季节调整之环比年率,%):
生产率 单位劳工成本
第二季-P 第一季-R 第一季-PR 第二季-P 第一季-R 第一季-PR
非农业 -0.3 -0.6 1.8 2.2 4.8 0.7
制造业 -2.0 4.2 4.2 4.4 -1.1 -1.4
耐久财(耐用品) -3.5 6.9 7.5 5.3 -1.9 -4.3
非耐久财 1.2 3.4 2.6 1.8 -4.0 -0.5
整体企业 持平 -1.4 0.9 2.4 5.4 1.5
注:P表示初值;PR表示前值,R表示修正值.(完)
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--编译 田建华;审校 王洋
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
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