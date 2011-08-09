版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 20:38 BJT

〔表格〕美国第二季非农生产率环比年率初值下滑0.3%,预估为下滑0.8%

路透8月9日电---美国劳工部周二宣布:

* 美国第二季非农业生产率环比年率初值为下滑0.3%(预估为下滑0.8%)

* 第二季非农单位劳工成本初值为上升2.2%(预估为上升2.3%),第一季修正後为上升4.8%(前值为上升0.7%)

* 第一季非农业生产率环比年率修正後为下滑0.6%(前值为上升1.8%)

环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.

以下为详细数据(经季节调整之环比年率,%):

生产率 单位劳工成本

第二季-P 第一季-R 第一季-PR 第二季-P 第一季-R 第一季-PR

非农业 -0.3 -0.6 1.8 2.2 4.8 0.7

制造业 -2.0 4.2 4.2 4.4 -1.1 -1.4

耐久财(耐用品) -3.5 6.9 7.5 5.3 -1.9 -4.3

非耐久财 1.2 3.4 2.6 1.8 -4.0 -0.5

整体企业 持平 -1.4 0.9 2.4 5.4 1.5

注:P表示初值;PR表示前值,R表示修正值.(完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 田建华;审校 王洋

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐