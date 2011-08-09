〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

《全球汇市》美元处于守势，因美国薪资增长数据令人失望
路透东京2月6日 - 美元以守势开启本周，之前美国经济数据显示1月薪资增长低于预期，这强化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月不会升息的预期。
韩国央行总裁表示,8月5日之前曾考虑过利率正常化,但如今金融市场已急剧变化.[ID:nCN1886737]
印尼央行今日维持指标利率在6.75%不变,一如预期,并称仍认为利率水准对于稳定宏观经济来讲是合适的.[ID:nCN1886719]
最新利率水准* 最近一次变动
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美洲
美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点
基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点
加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点
巴西 Selic利率12.50% 2011年7月20日升25基点
亚洲
日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调
贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点
中国 金融机构一年期存款利率3.5% 2011年7月7日升25基点
一年期贷款利率6.56% 2011年7月7日升25基点
台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点
担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点
短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点
香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点
隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点
韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点
澳洲 隔夜拆款利率4.75% 2010年11月2日升25基点
马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点
新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点
泰国 一天期附买回利率3.25% 2011年7月13日升25基点
菲律宾 隔夜借款利率4.50% 2011年5月5日升25基点
印度 附买回利率8% 2011年7月26日升50基点
附卖回利率7% 2011年7月26日升50基点
欧洲
欧元区 主要再融资利率1.50% 2011年7月7日升25基点
英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点
(Bank Rate paid on commercial bank reserves)
瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点
瑞典 附买回利率2% 2011年7月5日升25基点
挪威 指标利率2.25% 2011年5月12日升25基点
俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2011年4月29日升25基点
隔夜拆借利率3.50% 2011年5月30日升25基点
非洲
南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点
* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.
** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)
--整理 王洋;审校 田建华
路透东京2月6日 - 美元以守势开启本周，之前美国经济数据显示1月薪资增长低于预期，这强化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月不会升息的预期。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。