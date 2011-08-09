〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

中国深入推进农业供给侧结构性改革 培育发展新动能--一号文件

路透北京2月5日 - 中国中共中央、国务院周日发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。