版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 21:44 BJT

〔美国股市〕开盘上涨,关注美联储政策声明

路透纽约8月9日电---美国股市周二开盘上涨,从昨日的暴跌中反弹,不过如果美国联邦储备理事会(美联储,FED)稍後的声明,不能使投资者确信其已经有一套抗击市场溃跌的计划,则走势有可能逆转.

道琼工业指数.DJI上涨105.96点或0.98%至10,915.81点.标准普尔500指数.SPX上涨12.53点或1.12%,报1,131.99点;Nasdaq综合股价指数.IXIC上涨36.31点或1.54%,报2,394.00点.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐