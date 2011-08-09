美国各类经济指标总览--2011/8/9

港报财经评论：人行紧缩讯号，港股继续回吐--经济日报2月4日
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
美国劳工部周二宣布,美国第二季非农业生产率环比年率初值为下滑0.3%(预估为下滑0.8%).第二季非农单位劳工成本初值为上升2.2%,第一季修正後为上升4.8%.第一季非农业生产率环比年率修正後为下滑0.6%.[ID:nCN1887895]
当前值 前次值
失业率(%) 9.1(6月) 9.2(6月修正值)
非农业就业岗位(万) +11.7(7月) +4.6(6月修正值)
平均时薪(%) +0.4(7月) 持平(6月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) -0.2(6月) +0.2(5月修正值)
不包括食品和能源CPI(%) +0.3(6月) +0.3(5月修正值)
实质所得(%) -0.1(6月) +0.1(5月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -0.4(6月) +0.2(5月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.3(6月) +0.2(5月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.3 +0.4
(第二季初值) (第一季终值)
GDP平减指数(%) +2.4 +2.7
(第二季初值) (第一季终值)
零售销售(%) +0.1(6月) -0.1(5月修正值)
国际贸易收支(亿美元)逆差502.3(5月) 逆差436.3(4月修正值)
雇佣成本(%) +0.7(第二季) +0.6(第一季)
工业生产(%) +0.2(6月) -0.1(5月修正值)
产能利用率(%) 76.7(6月) 76.7(5月修正值)
初请失业金人数(万人) 40 40.1
(7月30日当周) (7月23日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字430.8(6月) 赤字576.4(5月)
领先指标(%) +0.3(6月) +0.8(5月)
个人所得(%) +0.1(6月) +0.2(5月)
个人消费支出(PCE)物价(%) -0.2(6月) +0.2(5月)
消费者信贷(亿美元) 增加155.3(6月) 增加50.8(5月)
企业库存(%) +1.0(5月) +1.0(4月修正值)
建筑支出(%) +0.2(6月) +0.3(5月修正值)
消费者信心 59.5(7月) 57.6(6月修正值)
房屋开工(万户) 62.9(6月) 54.9(5月修正值)
建筑许可(万户) 62.4(6月) 60.9(5月修正值)
成屋销售(万户) 477(6月) 481(5月)
新屋销售(万户) 31.2(6月) 31.5(5月修正值)
工厂订单(%) -0.8%(6月) +0.6(5月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) -1.9%(6月修正值) +2.0%(5月修正值)
供应管理协会非制造业指数 52.7(7月) 53.3(6月)
供应管理协会制造业指数 50.9(7月) 55.3(6月)
趸售(批发)库存(%) +1.8(5月) +1.1(4月修正值)
进口物价(%) -0.5(6月) +0.1(5月修正值)
出口物价(%) +0.1(6月) +0.2(5月修正值)
单位劳工成本(%) +2.2 +4.8%
(第二季初值) (第一季修正值)
非农业生产率(%) -0.3% -0.6%
(第二季修正值) (第一季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,192.7 赤字1,121.8
(第一季初值) (第四季修正值) (完)
--整理 田建华;审校 李军
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。
路透上海2月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数 较前周下跌0.20%至94.03，较2014年底则仍下跌5.97%。因中国春节假期，工作日只是上周五一天。