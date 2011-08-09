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债券 | 2011年 8月 9日 星期二 22:09 BJT

〔标题新闻〕NIESR料截至7月的三个月英经济成长增至0.6%,影响第二季成长的部分特殊因素消退

NIESR:英国国家经济社会研究院

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