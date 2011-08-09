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债券 | 2011年 8月 9日 星期二 23:36 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.035%,投标倍数为4.27

路透华盛顿8月9日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.035

中值 0.025

低值 0.000

投资 0.036

价格/得标

价格 99.997278

高值得标比率 29.38%

投标倍数 4.27

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,531,100

总投标 149,320,359,100

竞争性投标得标 34,746,319,800

非竞争性投标得标 254,211,300

FED附加 6,285,071,700

发行细节

发行日 2011/08/11

到期日 2011/09/08

CUSIP码 9127953J8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--整理 利棣儿;审校 母红

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