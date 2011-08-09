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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 00:03 BJT

〔EIA月报〕EIA下调2011年全球石油日需求增长预估6万桶

路透华盛顿8月9日电---美国能源资料协会(EIA)周二将2011年全球石油日需求增长预估在之前预估的基础上下调了6万桶.

EIA现预估2011年全球石油日需求较2010年增长137万桶.

EIA还上调2012全球石油日需求增长预估6万桶,至164万桶.(完)

--编译 母红;审校 李军

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