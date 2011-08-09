〔EIA月报〕EIA下调2011年全球石油日需求增长预估6万桶

《全球汇市》美元处于守势，因美国薪资增长数据令人失望
路透东京2月6日 - 美元以守势开启本周，之前美国经济数据显示1月薪资增长低于预期，这强化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月不会升息的预期。
路透华盛顿8月9日电---美国能源资料协会(EIA)周二将2011年全球石油日需求增长预估在之前预估的基础上下调了6万桶.
EIA现预估2011年全球石油日需求较2010年增长137万桶.
EIA还上调2012全球石油日需求增长预估6万桶,至164万桶.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透东京2月6日 - 美元以守势开启本周，之前美国经济数据显示1月薪资增长低于预期，这强化了美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月不会升息的预期。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。