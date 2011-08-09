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债券 | 2011年 8月 10日 星期三 00:13 BJT

〔标题新闻〕CME称CFTC同意自8月22日起上调CBOT玉米期货和期权涨跌停限制至0.40美元/蒲式耳

CFTC:商品期货交易委员会

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