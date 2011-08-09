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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 00:19 BJT

〔EIA月报〕EIA下调2011年非OPEC石油日产量预估1万桶

路透华盛顿8月9日电---美国能源资料协会(EIA)周二下调非石油输出国组织(OPEC)2011年日产量预估1万桶,至5,228万桶.

EIA在月报中还将2012年非OPEC日产量预估上调5万桶,至5,308万桶.(完)

--编译 母红;审校 李军

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