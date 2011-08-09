〔英国债市〕英债期货在股市反弹之际下跌,表现优于可比德债

路透伦敦8月9日电---英债期货周二尾盘重挫,此前股市扳回过去一周大跌的部分跌幅,尽管英国工业生产和贸易数据疲弱,意味着英国公债跌幅低于可比德债.

9月英债期货FLGU1结算价跌51个跳动点,至126.63,可比德债FGBLU1下跌67个跳动点.

"今天下午股市的反弹带动了英债的跌势,"RBC Capital Markets的策略师Sam Hill称.

英国股市周二扳回稍早跌幅,最终收高近2%,因市场预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)将宣布第三轮量化宽松政策.

RBC策略师Hill称,英债表现出色部分归因于最新数据显示英国经济状况较差.

英债投资者正在等待美联储将于1815GMT公布的利率决定,在对全球经济重新放缓的忧虑升温之际,投资者寻找新的货币刺激政策的蛛丝马迹.

周三市场焦点将转至英央行的通胀报告,分析师预计该报告将包含预估短期消费者物价上升,以及今年国内生产总值(GDP)增幅低于之前预期.

指标10年期英债收益率GB10YT=RR当日涨6个基点,至2.71%,从上周五触及纪录低位2.59%反弹.

五年期英债收益率GB5YT=RR亦上涨6个基点,至1.26%,较本周触及的1.2%下方的纪录低位不远.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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