〔英国债市〕英债期货在股市反弹之际下跌,表现优于可比德债

《中国国债发行日程表》--2月6日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
路透伦敦8月9日电---英债期货周二尾盘重挫,此前股市扳回过去一周大跌的部分跌幅,尽管英国工业生产和贸易数据疲弱,意味着英国公债跌幅低于可比德债.
9月英债期货FLGU1结算价跌51个跳动点,至126.63,可比德债FGBLU1下跌67个跳动点.
"今天下午股市的反弹带动了英债的跌势,"RBC Capital Markets的策略师Sam Hill称.
英国股市周二扳回稍早跌幅,最终收高近2%,因市场预计美国联邦储备理事会(美联储,FED)将宣布第三轮量化宽松政策.
RBC策略师Hill称,英债表现出色部分归因于最新数据显示英国经济状况较差.
英债投资者正在等待美联储将于1815GMT公布的利率决定,在对全球经济重新放缓的忧虑升温之际,投资者寻找新的货币刺激政策的蛛丝马迹.
周三市场焦点将转至英央行的通胀报告,分析师预计该报告将包含预估短期消费者物价上升,以及今年国内生产总值(GDP)增幅低于之前预期.
指标10年期英债收益率GB10YT=RR当日涨6个基点,至2.71%,从上周五触及纪录低位2.59%反弹.
五年期英债收益率GB5YT=RR亦上涨6个基点,至1.26%,较本周触及的1.2%下方的纪录低位不远.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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路透上海2月6日 - 中国齐鲁银行、洛阳银行等机构公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有321家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模137,034亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/06/2017 13周和26周期国库券 02/02/2017 02/09/2017 02/07/2017 四周期国库券 02/06/2017 02/09/2017 02/07/2017 三年期公债 02/01/2017 02/15/2017 02/08/2017 10年期公债 02/01/2017 02/15/2017