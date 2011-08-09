〔欧元债市〕欧洲央行购债行动压低意大利和西班牙公债收益率

* 欧洲央行购买意大利和西班牙公债-交易商

* 德债走势震荡,风险意愿因衰退担忧而摇摆不定

* 投资者关注美联储政策会议,从中寻找进一步刺激举措的线索

路透伦敦8月9日电---意大利和西班牙公债收益率周二连续第二日回落,因欧洲央行再度入市购买这两国的公债,分析师敦促欧洲央行继续其购买行动,或采取更进一步举措令收益率保持在可承受的水平.

上述两国的公债收益率跌向5%,受欧洲央行购债行动支撑.欧洲央行于周一开始购买这两个国家的公债.上周收益率大涨引发对欧元区第三和第四大经济体将很快无法从资本市场融资的担忧.

市场对过去两日欧洲央行购债规模的估计各异,保守估计为最少购买35亿欧元,但部分市场人士称,最多购买了90亿欧元.交易商称,欧洲央行主要购买的是五-10年期公债.

一项路透调查显示,基金经理估计,欧洲央行需要购买至少1,000亿欧元的两国公债以支撑受创的欧元区并安抚市场.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB大跌14.2个基点,至5.19%.10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB下跌12个基点,至5.09%,脱离上周触及的6%之上的欧元面世以来高位.

分析师称欧洲央行不得不继续其购债行动以防止收益率再度攀升.

10年期法国公债承压,收益率FR10YT=TWEB攀升9.4个基点,至3.24%,尽管之前标普发表令人宽慰的评论.

评级机构标准普尔驻法国的一位代表在周一刊登的专访中称,法国信用评级为AAA,展望"稳定".[ID:nCN1882933]

全球股市在连跌10日後反弹,削弱德债的避险魅力,但仍可能保持震荡走势.

德债期货FGBLc1收跌67个跳动点,报132.41.(完)

--编译 母红;审校 李军

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风险意愿近乎都蒸发掉了,料将打击欧元区评级较低公债的需求,将首次检验欧洲央行支持意大利和西班牙的决心.

欧洲央行周一做出紧急反应,无奈地首次购买了意大利和西班牙的公债,以阻止这两个高负债国家在债市的压力继续增加.

"欧洲央行今日将会再次入市干预,这是肯定的...最终意大利和西班牙终要被迫出局,然後我们将关注比利时,然後是法国,那些没有保护的国家,"该交易员表示.(完)