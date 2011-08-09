〔标题新闻〕德国商业银行将第三,四季及明年底的金价平均预估上调至1,700,1,800和1,900美元

港报财经评论：人行紧缩讯号，港股继续回吐--经济日报2月4日
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNAB7475]
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。
路透上海2月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数 较前周下跌0.20%至94.03，较2014年底则仍下跌5.97%。因中国春节假期，工作日只是上周五一天。