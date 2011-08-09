〔欧洲股市〕反弹收升,市场对美联储将公布的货币政策声明抱有希望

* FTSEurofirst 300指数收升1.2%

* 市场关注美联储将公布的货币政策声明

* 矿业,汽车和银行股攀升

路透伦敦8月9日电---欧洲股市周二全线上升,摆脱两周半来劲跌20%的 势,因市场寄望美联储将暗示一套刺激美国经济的计划,交易商开始吸纳价廉的个股.

投资者将注意周二稍後美联储发表的政策会议声明,寻找美联储可能干预市场扶助刺激滞迟的经济及支撑美国金融系统的迹象.

不过,多数分析师预计美联储将维持其利率政策不变.欧洲股市收市後,在1815 GMT,美联储将公布货币政策声明.

欧洲股市尾盘反弹,因市场寄望美联储将有刺激美国经济的计划出台,投资者吸纳被超卖的个股,矿业,汽车及科技股是其中最受青睐的板块.

过去两周大跌约20.5%的STOXX欧洲600基本资源指数.SXPP上扬3%.

"在超卖的状况中出现反弹,"管理160亿美元资产的Rathbones投资长Julian Chillingworth说,"短期而言,市场(走势)将视乎美联储的声明而定,但我认为未来几个月将仍然波动,很难说现在是否买入的适当时候."

STOXX欧洲600科技指数.SX8P升3.2%,STOXX欧洲600汽车及零件指数.SXAP上扬2.8%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升1.2%,报947.90点,成交量较其90天日均值多逾一倍.

英国富时100指数.FTSE收升1.89%,报5,164.92点;德国股市DAX指数.GDAXI小跌0.1%,报5,917.08点;法国CAC-40指数.FCHI上升1.63%,报3,176.19点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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