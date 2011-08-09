〔美国热股〕苹果一度超越艾克森美孚,成为美国市值最高企业

港报财经评论：人行紧缩讯号，港股继续回吐--经济日报2月4日
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
路透旧金山/纽约8月9日电---股市经过数天的震荡,美国消费电子公司苹果(AAPL.O)一度超越了石油巨擘艾克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N),成为美国市值最高的企业.
周二苹果市值升至3,415亿美元,略高于艾克森美孚的3,414亿美元,尽管艾克森美孚的年营收是苹果的四倍多.
周二午後交易中,苹果大涨4.02%至367.50美元.(完)
--编译 于春红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。
路透上海2月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数 较前周下跌0.20%至94.03，较2014年底则仍下跌5.97%。因中国春节假期，工作日只是上周五一天。