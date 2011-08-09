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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 01:33 BJT

〔美国热股〕苹果一度超越艾克森美孚,成为美国市值最高企业

路透旧金山/纽约8月9日电---股市经过数天的震荡,美国消费电子公司苹果(AAPL.O)一度超越了石油巨擘艾克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N),成为美国市值最高的企业.

周二苹果市值升至3,415亿美元,略高于艾克森美孚的3,414亿美元,尽管艾克森美孚的年营收是苹果的四倍多.

周二午後交易中,苹果大涨4.02%至367.50美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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