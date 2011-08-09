〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因股市开始反弹

玉米期货收盘时,美股道琼工业指数上涨,但之後走势震荡,一度转跌,油价重挫.

商品期货交易委员会(CFTC)批准芝加哥商业交易所(CME)将玉米日涨跌停幅度从30美分扩大至40美分的请求,CME称将于8月22日生效.