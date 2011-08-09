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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 05:53 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因股市开始反弹

路透芝加哥8月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高,受股市反弹提振.

玉米期货收盘时,美股道琼工业指数上涨,但之後走势震荡,一度转跌,油价重挫.

美国农业部周一称,上周美国玉米优良率较此前一周下降两个百分点,降幅高于市场预估.

商品期货交易委员会(CFTC)批准芝加哥商业交易所(CME)将玉米日涨跌停幅度从30美分扩大至40美分的请求,CME称将于8月22日生效.

美国玉米产量料接近纪录高位,但是受炎热天气影响.

韩国KFA成员寻求买入5.5万吨10月交货的美国玉米.

9月玉米期货合约CU1收高3美分,报6.78-1/4美元.12月玉米期货CZ1收高2-1/2美分,报6.88-1/2美元.

今日CBOT玉米成交量预估为375,705口.(完)

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--编译 李富强;审校 李军

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