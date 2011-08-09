《即时观点》美联储称经济转弱,承诺至少未来两年内保持利率在纪录低位

路透纽约8月9日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二表示,将至少再保持其庞大的货币刺激政策两年,美联储支持成长放缓的经济和脆弱全球市场的努力在内部遭遇部分委员的反对.

声明要点:

* 美联储表示今年经济成长较委员会预期的慢很多

* 美联储表示经济状况可能确保维持异常低利率至少至2013年中

* 将维持现有再投资所持证券到期回笼资金的政策

以下为分析师评论摘要:

BLUE OCEAN BROKERAGE的能源衍生品和研究部董事CARL LARRY:

"我认为这可能是程序交易造成的过度反应.在2013年中之前保持利率在低位的举动应偏向于利好,对油价尤其如此."