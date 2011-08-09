《即时观点》美联储称经济转弱,承诺至少未来两年内保持利率在纪录低位

港报财经评论：人行紧缩讯号，港股继续回吐--经济日报2月4日
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
路透纽约8月9日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二表示,将至少再保持其庞大的货币刺激政策两年,美联储支持成长放缓的经济和脆弱全球市场的努力在内部遭遇部分委员的反对.
声明要点:
* 美联储表示今年经济成长较委员会预期的慢很多
* 美联储表示经济状况可能确保维持异常低利率至少至2013年中
* 将维持现有再投资所持证券到期回笼资金的政策
以下为分析师评论摘要:
BLUE OCEAN BROKERAGE的能源衍生品和研究部董事CARL LARRY:
"我认为这可能是程序交易造成的过度反应.在2013年中之前保持利率在低位的举动应偏向于利好,对油价尤其如此."
"很可能在周末前市场将回调,且在周五前油价回升至每桶85美元的可能性很大."
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。
路透上海2月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数 较前周下跌0.20%至94.03，较2014年底则仍下跌5.97%。因中国春节假期，工作日只是上周五一天。