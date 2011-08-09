〔美国FED〕美联储8月9日议息会议後发布的声明摘要

路透华盛顿8月9日电---以下为美国联邦储备理事会(美联储,FED)8月9日议息会议後发布的声明摘要:

联邦公开市场委员会(FOMC)自6月会议以来获得的信息显示今年迄今美国经济成长的步幅远较委员会预期的缓慢.而且最近就业市场数据也比预期疲弱.经济数据显示近几个月就业市场状况整体恶化.失业率已经上升.家庭支出回稳,非住宅建设投资仍疲弱,楼市仍受压.但企业在设备和软件方面的投资继续增加.包括食品和能源等价格上涨对消费者购买力和支出构成的临时性打压因素,以及日本灾害相关的供应链受扰看来是近期经济活动低迷的部分原因.通胀在今年稍早回升,主要反映出部分进口商品价格上涨以及供应链受扰.最近一段时间,通胀已经缓和,因能源和部分商品价格已经从稍早的高位回落.较长期通胀预期保持稳定.

委员会将依照法定的目标,寻求促进就业最大化和物价稳定.委员会现预计未来几季经济复苏步幅将较之前会议预计的有所放缓,失业率将仅逐步向委员会双目标水准靠拢.而且经济前景的下滑风险增加.委员会还预计在未来几季,随着能源和其他商品价格升势消退,通胀将放缓至符合或低于委员会的双目标水准.但委员会将密切关注通胀和通胀预期的发展.

为促进经济更强劲复苏,并帮助确保通胀随着时间的进展达致符合目标水准,委员会将维持联邦基金利率在0-0.25%的区间不变,并继续预计在包括较低的资源使用率,通胀趋势受到抑压和通胀预期稳定的经济状况影响下,联邦基金利率将在至少至2013年中持于超低水准.

委员会将维持现有的对到期证券回笼资金再投资的政策.委员会将定期检讨所持证券的规模和组成,准备在适当的时候作出调整.(完)