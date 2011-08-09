〔纽约期市〕期糖跟随整体市场反弹,咖啡期货攀升

路透纽约/伦敦8月9日电---糖期货周二大涨,伴随多数软商品温和反弹,此前软商品市场因美国信贷评等被下调而受创.

全球股市终止10天的弱势,因投资者将焦点转向美联储货币政策会议,同时金价再次创纪录新高.

在市场收市後,美国联邦储备理事会(FED,美联储)表示,将至少再保持其庞大的货币政策刺激两年,美联储支持成长放缓的经济和脆弱全球市场的努力在内部遭遇部分委员的反对.[ID:nCN8479858][FED-CMN]

周一投资者全面结清部位,规避风险资产後,许多商品市场被认为出现超卖.

Newedge USA副总裁及分析师Mike McDougall表示,软商品市场,如其他金融市场一样,和宏观环境密切相关.

ICE-10月原糖期货SBV1收升0.51美分,报每磅27.49美分.Liffe-10月白糖期货LSUV1上升25.80美元,收报每吨736.30美元.

巴西分析公司Datagro称,该国的糖量产预估从之前预估的3,370万吨下调至3,185万吨.

一些交易商称原糖最初上涨部份原因可能是Datagro的数据预估较周二稍後公布提早流传到市场.其他交易商认为是原糖上涨,主要是技术性反弹.

经纪商表示,市场最後因获利了结而缩减涨幅.

"我们预计进一步下跌将测试100天移动均线切入位每磅26.21美分,"Sucden Financial的Nick Penney说.

ICE-阿拉比卡咖啡期货走强,受商业买盘及供应紧张支持.

ICE-12月阿拉比卡咖啡KCZ1上升0.55美分,收报每磅2.385美元.Liffe-9月罗布斯塔咖啡期货LRCU1收涨48美元,报每吨2,098美元.

在美国9月可可合约首个交割通知日8月18日来临前,市场受9月/12月价差交易主导.

ICE-12月可可期货CCZ1小跌2美元,收报每吨2,943美元.Liffe-9月可可期货LCCU1升15英镑,收报每吨1,865英镑.(完)