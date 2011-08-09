〔纽约期市〕ICE期棉收在10个月低位附近,因需求前景不佳

港报财经评论：人行紧缩讯号，港股继续回吐--经济日报2月4日
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
路透纽约8月9日电---棉花期货周二收在10个月低位附近,受投资者後续卖盘打压.分析师称,美国评等被调降引发市场大跌後,期棉合约因需求前景转弱而走势挣扎.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)表示,将至少在未来两年内保持其规模庞大的货币刺激政策.美联储声明发表後,全球股市削减涨幅,走势震荡.
金价攀升至每盎司1,800美元之上,录得2008年以来最大三日涨幅.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收跌1.92美分,或约2%,至每磅0.9580美元.交投区间为0.9372-1.0039美元.
根据汤森路透数据,此为次月合约自2010年9月中以来最低结算价.
汤森路透数据显示,总成交量为近17,000口,高于30日均值逾五分之一.
基本面方面,市场静待美国农业部周四公布2011/12作物销售年度首个月度供需报告.
ICE Futures U.S.和汤森路透数据显示,周一的总成交量为15,546口,较30日均值低约五分之一.
交易所数据显示,截至8月8日,未平仓合约为142,813口,之前一日为143,489口.(完)
--编译 母红;审校 李军
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。
路透上海2月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数 较前周下跌0.20%至94.03，较2014年底则仍下跌5.97%。因中国春节假期，工作日只是上周五一天。