〔纽约期市〕ICE期棉收在10个月低位附近,因需求前景不佳

路透纽约8月9日电---棉花期货周二收在10个月低位附近,受投资者後续卖盘打压.分析师称,美国评等被调降引发市场大跌後,期棉合约因需求前景转弱而走势挣扎.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)表示,将至少在未来两年内保持其规模庞大的货币刺激政策.美联储声明发表後,全球股市削减涨幅,走势震荡.

金价攀升至每盎司1,800美元之上,录得2008年以来最大三日涨幅.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收跌1.92美分,或约2%,至每磅0.9580美元.交投区间为0.9372-1.0039美元.

根据汤森路透数据,此为次月合约自2010年9月中以来最低结算价.

汤森路透数据显示,总成交量为近17,000口,高于30日均值逾五分之一.

基本面方面,市场静待美国农业部周四公布2011/12作物销售年度首个月度供需报告.

ICE Futures U.S.和汤森路透数据显示,周一的总成交量为15,546口,较30日均值低约五分之一.

交易所数据显示,截至8月8日,未平仓合约为142,813口,之前一日为143,489口.(完)