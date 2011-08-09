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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 04:19 BJT

修正:〔美国股市〕道琼工业指数大涨3.98%,Nasdaq指数急升5.29%

(修正:内文第一段应为"周二",非"周一")

路透纽约8月9日电---美国股市周二大幅收涨,盘中走势震荡,投资者在两周连跌後苦于解读美国联邦储备理事会(FED,美联储)政策声明中发出的经济信号.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI大涨429.92点,或3.98%,报11,239.77点;标准普尔500指数.SPX攀升53.07点,或4.74%,报1,172.53点.Nasdaq指数.IXIC劲扬124.83点,或5.29%,报2,482.52点.(完)

--编译 母红;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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