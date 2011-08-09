〔伦敦金属〕超卖的期铜几近收平,投资者仍担忧经济增长

* 铜价大跌後得到消费者买盘支持

* 中国7月精炼铜产量触及纪录高位

路透纽约/伦敦8月9日电---伦敦期铜周二小幅收跌,但脱离日内触及的八个月低位,在盘後交易中基本持稳,因许多投资人等待美联储的货币政策声明.

许多市场人士在中午仍然离场观望,期待美联储货币政策会议後将公布进一步刺激经济的举措.

期铜在过去一周经历恐慌性抛售後,周二买家认为期铜被超卖,且一些消费者稍早买入铜,使期铜从稍早触及的八个月低位回升.

中国国家统计局表示,7月精炼铜(铜)产量达47.8万吨,同比增长18%.[ID:nCN1882785]

在大约1815GMT,美国联邦储备理事会(FED,美联储)表示,将至少再保持其庞大的货币政策刺激两年,美联储支持成长放缓的经济和脆弱全球市场的努力在内部遭遇部分委员的反对.[ID:nCN8479858][FED-CMN]

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3盘中触及去年12月初来最低的8,446.25美元,收报8,730美元,周一收报8,870美元,之後上升至8,760美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜HGU1小升0.85美分,收报3.97美元.

最新数据显示,LME铝库存减少9,950吨,东亚及美国仓库没有流入,且库存持续减少.

三个月期铝CMAL3收升,报2,407美元,周一尾盘收报2,386美元,受助于预期中国减少电力供应将降低中国铝供应.中国可能不得不从国际市场买入铝.

三个月期锡CMSN3收升,报22,775美元,周一收盘22,505美元.

三个月期锌CMZN3上涨,报2,100美元,上日报2,091美元.三个月期镍CMNI3上涨,收报21,205美元,上日报21,250美元.

三个月期铅CMPB3升至2,254美元,之前一日报2,205美元.

以下为1726GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 397.00 0.85 +0.21 444.70 -10.73

LME期铝 2406.00 20.00 +0.84 2470.00 -2.59

LME期铜 8731.00 -39.00 -0.44 9600.00 -9.05

LME期铅 2254.00 49.00 +2.22 2550.00 -11.61

LME期镍 21205.00 -45.00 -0.21 24750.00 -14.32

LME期锡 22750.00 245.00 +1.09 26900.00 -15.43

LME期锌 2100.00 9.00 +0.43 2454.00 -14.43

上海期铝 17265.00 190.00 +1.11 16840.00 2.52

上海期铜 65960.00 -1720.00 -2.54 71850.00 -8.20

上海期锌 16400.00 -355.00 -2.12 19475.00 -15.79

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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