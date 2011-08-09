〔美国债市〕公债价格上涨,因美联储对经济状况表示担忧

* 出于对经济状况的担忧,公债价格上涨,收益率下跌

* 两年、三年和五年期公债收益率跌至纪录低位

* 10年期公债收益率测试2008年纪录低位

* 投资者将在美联储主席贝南克于Jackson Hole的讲话中寻找刺激政策的信号

路透纽约8月9日电---美国短期公债收益率周二跌至纪录低位,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)表示将在两年内把利率维持在接近零的水平,令市场臆测美联储将回到债市以刺激经济增长.

美联储虽然结束上次购债举措才一个多月,但分析师称快速恶化的经济形势可能导致美联储在本月稍後暗示启动新一轮激励计划.

多数臆测集中在美联储主席贝南克拟定于8月26日在Jackson Hole会议上的露面,去年在这里贝南克的讲话被阐释为暗示量化宽松政策刚刚结束.

"这让我们所有人都急切地盼望贝南克在Jackson Hole的讲话,"瑞信驻纽约利率策略师Carl Lantz称.

"人们猜测贝南克将不得不推出新一轮计划,无论是延长公债期限,还是像推出第三轮量化宽松政策一样购买更多公债,"他说.

较短期公债收益率下跌,两年、三年和五年期公债收益率均创下新低.

"公债收益率跌至此前从未见过的低位,"Keefe, Bruyette and Woods驻纽约的公债及机构债交易主管James Newman称.

指标10年期公债收益率一度测试2008年12月创下的纪录低位2.04%,稍後回升至2.21%左右.

美联储会议声明扭转了公债市场稍早的颓势,当时投资者回到高风险资产市场,在周一全球股市、公司债和工业商品大跌後寻找价值.

两年期公债价格US2YT=RR尾盘涨4/32,收益率报0.20%,三年期公债价格US3YT=RR升10/32,收益率降至0.32%.

五年期公债价格US5YT=RR上扬12/32,收益率挫至1.00%,10年期公债价格US10YT=RR升10/32,收益率报2.28%.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-11/32 (+04/32) 0.200

五年期公债US5YT=RR 102-20/32 (+19/32) 0.960

10年期公债US10YT=RR 107-27/32 (+26/32) 2.228

30年期公债US30YT=RR 113-22/32 (+25/32) 3.621 (完)

--编译 于春红;审校 李军

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