〔美国股市〕ADR大幅收高,此前美联储议息会议後发布声明

路透纽约8月9日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周二大幅收高,前几个交易日大跌,此前美联储议息会议後发布声明.

在大约1815GMT,美国联邦储备理事会(FED,美联储)表示,将至少再保持其庞大的货币政策刺激两年,美联储支持成长放缓的经济和脆弱全球市场的努力在内部遭遇部分委员的反对.[ID:nCN8479858][FED-CMN]

银行股和商品股领涨.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR大涨5.59%.标准普尔500指数.SPX急升4.74%.

全球金融股大涨.巴克莱(BCS.N)劲升10.98%报12.03美元,瑞士信贷(CS.N)上扬5.43%报30.28美元,苏格兰皇家银行(RBS.N)上涨4.09%报8.65美元.

亚洲企业方面,三菱UFJ金融集团(MTU.N)升3.28%报4.72美元,中国金融在线(JRJC.O)大涨9.17%报2.62美元.拉美企业方面,BanColombia S.A.(CIB.N)劲扬7.06%报60.94美元,Banco Bradesco(BBD.N)收高5.76%报16.98美元.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS大涨5.33%.周二亚洲股市大幅收低,追随美股隔夜跌势.香港股市收于2010年6月以来最低点.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR劲升5.80%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升1.2%,报947.90点.

纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收高5.24%.

原油价格反弹提振能源股.BP(BP.N)升4.71%报39.99美元,中国海洋石油有限公司(CEO.N)上扬4.18%报189.23美元,力拓(RIO.N)大涨14.14%报59.83美元.(完)

--编译 李富强;审校 利棣儿

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